В Тернополе был демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщают в Тернопольском горсовете.

По словам мэра города Сергея Надала, преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа.

– Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Всё русское нужно демонтировать. В том числе и памятник российскому писателю, – подчеркнул он.

Ранее начальник коммунального предприятия Киевский метрополитен Виктор Брагинский обратился к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой переименовать пять станций метро.

По мнению Брагинского, переименовать следует станции Дружбы народов, Площадь Льва Толстого, Берестейская, Минска и Героев Днепра.

Фото: Тернопольский городской совет