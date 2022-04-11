Усе російське має бути вирване і забуте: Надал про демонтаж пам’ятників у Тернополі

Жителі Тернополя хочуть, щоб у місті демонтували усі пам’ятники, пов’язані з Росією. Про це повідомив мер Сергій Надал.

За його словами, це бажання у них виникло після того, як у Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

– Пам’ятник Пушкіну був досить спірним вже не перший рік. Багато років велися дискусії між жителями Тернополя, чи потрібно його знести чи залишити. До початку активної агресії РФ 24 лютого більшість жителів не проявляла активності щодо демонтажу. Зараз, після тих злочинів, які скоюють російські окупанти, не може бути й мови про жодну російську культуру. Все російське має бути демонтоване, раз і назавжди вирване і забуте. Тому була підтримка, була маса звернень від містян, які просили якнайшвидше це зробити, – пояснив він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Сергій Надал додав, що демонтаж пам’ятника Пушкіну – це лише перший крок. За його словами, жителі Тернополя хочуть демонтувати й інші пам’ятники, пов’язані, зокрема, з Другою світовою війною.

Також є пропозиції щодо перейменування вулиць. Вже навіть з’явилися відповідні петиції, які набирають необхідну кількість голосів.

9 квітня у Тернополі демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну – російському поету. За словами мера міста Сергія Надала, злочини росіян проти українців перекреслили всю культуру російського народу.