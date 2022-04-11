Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как должна выглядеть победа Украины в войне с Россией.

Об этом глава государства сказал в интервью для программы 60 Minutes телеканалу CBS.

— Во-первых, победа, ее точно почувствуют наши люди. Они вернутся. Возвращение людей — это кровь для нашего организма, для организма Украины. Без них ничего нет и смысла нет в тех территориях, за которые мы боремся, — говорит он.

Зеленский уточнил, что победа — это когда люди вернутся в страну, а бомбардировка закончится. Он убеждает, что Украина вернет свои территории, а российских военных на них не будет.

— Я понимаю, что они не выйдут из Крыма, и я понимаю, что мы будем долго бороться, воевать и торговаться за те или иные территории на Востоке нашего государства, на Донбассе. Я все это понимаю, но пока сейчас и в Киеве нет победы. Пока это рановато. Пока это пустой город. Вернутся люди, поедут танки, тогда это, наверное, будет победа. Но я думаю, что в целом у Украины победа впереди, — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский пока не готов говорить о том, что украинские войска победили противника в битве за Киев. По его словам, с уверенностью можно говорить о том, что удалось удержать свое.