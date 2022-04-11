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Факти / Україна

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України у війні з Росією

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, як має виглядати перемога України у війні з Росією.

Про це очільник держави сказав в інтерв’ю для програми 60 Minutes телеканалу CBS.

– По-перше, перемога, її точно відчують наші люди. Вони повернуться. Повернення людей – це кров для нашого організму, для організму України. Без них нічого немає і сенсу немає у тих територіях, за які ми боремося, – каже він.

Зеленський уточнив, що перемога – це коли люди повернуться у країну, а бомбардування закінчиться. Він переконує, що Україна поверне свої території, а російських військових на них не буде.

– Я розумію, що вони не вийдуть з Криму, і я розумію, що ми будемо довго боротися, воювати й торгуватися за ті чи інші території на Сході нашої держави, на Донбасі. Я все це розумію, але поки що зараз і в Києві немає перемоги. Поки що це зарано. Поки що це пусте місто. Повернуться люди, поїдуть танки, тоді це, напевно, буде перемога. Але я думаю, що в цілому в України перемога попереду, – підкреслив президент.

Крім того, Зеленський поки що не готовий говорити про те, що українські війська перемогли противника в битві за Київ. За його словами, з упевненістю можна говорити про те, що вдалося утримати своє.

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