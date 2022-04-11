Российские солдаты, которых собственное государство десятилетиями загоняло в беспросветную бедность и бесправие, прибегают к массовому мародерству на территории Украины, вывозя отсюда все, что составляет хоть какую-то ценность.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Южной Кореи.

Он отметил, что для жителей РФ сознательно создаются условия, при которых они живут в тотальной и беспросветной бедности, не могут позволить себе простые вещи (нормальную еду, бытовую технику, образование).

– Когда у них нет в течение всей жизни даже базовых гарантий прав человека. И когда служба в армии для многих из них становится единственным, так сказать, социальным лифтом. Возможностью получить хотя бы что-то в жизни, — заявил президент.

Владимир Зеленский проинформировал, что после полномасштабного вторжения на территорию Украины десятки тысяч солдат РФ были шокированы уровнем жизни украинцев, городами и селами, где наши граждане не испытывали нужды, наличием бытовой техники в домах и нормальной еды.

– Значительное количество оккупантов просто не видело такого в своей жизни. Почти сразу российские войска на территории Украины – в тех районах, куда они смогли ворваться, – занялись мародерством. Они пытались вывезти домой в РФ все, что представляет любую ценность: от стиральных машин до компьютеров, от автозапчастей до одежды. Они просто набивали этим бронетранспортеры, грузовики, воровали машины и пытались вывезти награбленное, — подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал о случаях, когда российские захватчики специально доставали защитные пластины из своих бронежилетов, чтобы туда спрятать украденные у украинцев ноутбуки и планшеты.

– В это невозможно поверить: когда человек настолько беден от рождения, что считает, будто ноутбук ценнее его собственной жизни на войне, — отметил глава государства.

В связи с этим Зеленский подчеркнул, что сейчас наблюдается столкновение двух разных миров: украинцев, которые жили мирной жизнью и строили планы на будущее, и российских захватчиков, униженных собственным государством.

– Это столкновение двух разных миров. Мира обычных людей, которые просто жили мирной жизнью, стремились к гармонии для себя и своих детей, думали о будущем. И мира людей, специально униженных своим государством в течение десятилетий, специально загнанных в бедность и бесправие, чтобы их власть могла послать их на любые авантюры. На любую войну против соседей, – заявил президент.

Как известно, программисты из Эстонии создали онлайн-карту с адресами российских военных, которые занимались мародерством в городе Буча (Киевская область), а также убивали и пытали мирных украинцев.

Карта была создана с помощью Google Maps. При ее создании были использованы открытые данные украинской разведки.