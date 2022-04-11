Російські солдати, яких власна держава десятиліттями заганяла у безпросвітну бідність та безправ’я, вдаються до масового мародерства на території України, вивозячи звідси все, що становить хоч якусь цінність.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до парламенту Південної Кореї.

Він зазначив, що для мешканців РФ свідомо створюються умови, за яких вони живуть у тотальній та безпросвітній бідності, не можуть собі дозволити прості речі (нормальну їжу, побутову техніку, освіту).

– Коли в них немає протягом усього життя навіть базових гарантій прав людини. І коли служба в армії для багатьох із них стає єдиним, так би мовити, соціальним ліфтом. Можливістю отримати хоча б щось у житті, – заявив президент.

Володимир Зеленський поінформував, що після повномасштабного вторгнення на територію України десятки тисяч солдатів РФ були шоковані рівнем життя українців, містами й селами, де наші громадяни не бідували, наявністю побутової техніки в будинках та нормальної їжі.

– Значна кількість окупантів просто не бачила такого у своєму житті. Майже одразу російські війська на території України – у тих районах, куди вони змогли вдертися, – зайнялися мародерством. Вони намагалися вивезти додому в РФ все, що становить будь-яку цінність: від пральних машин до комп’ютерів, від автозапчастин до одягу. Вони просто набивали цим бронетранспортери, вантажівки, крали машини й намагалися вивезти награбоване, – наголосив Зеленський.

Президент розповів про випадки, коли російські загарбники спеціально діставали захисні пластини зі своїх бронежилетів, щоб туди сховати вкрадені в українців ноутбуки й планшети.

– У це неможливо повірити: коли людина настільки бідна від народження, що вважає, ніби ноутбук цінніший за її власне життя на війні, – зазначив глава держави.

У зв’язку з цим Зеленський наголосив, що зараз спостерігається зіткнення двох різних світів: українців, які жили мирним життям та будували плани на майбутнє, та російських загарбників, принижених власною державою.

– Це зіткнення двох різних світів. Світу звичайних людей, які просто жили мирним життям, прагнули гармонії для себе і своїх дітей, думали про майбутнє. Та світу людей, спеціально принижених своєю державою протягом десятиліть, спеціально загнаних у бідність та безправʼя, щоб їхня влада могла послати їх на будь-які авантюри. На будь-яку війну проти сусідів, – заявив президент.

Як відомо, програмісти з Естонії створили онлайн-мапу з адресами російських військових, які займалися мародерством у місті Буча (Київська область), а також вбивали та катували мирних українців.

Мапа була створена за допомогою сервісу Google Maps. Під час її створення були використані відкриті дані української розвідки.