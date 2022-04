Специалисты американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), аналитического центра, который проводит исследования в сфере обороны и международной политики, сообщают, что на первом этапе полномасштабной войны в Украине Россия потеряла до 15-20% своих сил вторжения (оценки Пентагона).

Однако полного представления о том, насколько большой урон нанесен боеспособности армии РФ, эти цифры не дают.

Так, анализируя предстоящую битву за Донбасс, аналитики ISW призвали оборонные ведомства США не идти по пути “непрепредамеренно преувеличенных оценок реальных военных возможностей российских сил”.

В обзоре уточняется, что ВС РФ пытаются создать достаточную боевую мощь, чтобы захватить и удерживать части Донецкой и Луганской областей, которые они в настоящее время не контролируют, если им удастся захватить Мариуполь.

Однако, по данным исследователей, есть “веские причины сомневаться в способности армии РФ” захватить и удержать весь Донбасс, а также – эффективно использовать боевую мощь, пострадавшую после первого этапа полномасштабного вторжения.

Сложности с боеспособностью



Аналитики подчеркивают: армии РФ сложно будет сосредоточить достаточно существенные и боеспособные силы механизированных подразделений для того, чтобы провести новые операции на Донбассе в течение ближайших месяцев.

По их данным, на деле Россия разрозненно будет бросать в бой серьезно поврежденные и частично восстановленные подразделения.

Они предупреждают, что это приведет к тому, что наступательные операции будут приносить ограниченные успехи ценой больших потерь.

При этом авторы исследования допускают возможность того, что россиянам удастся добиться прогресса и либо взять в окружение, либо вымотать силы Украины, что позволит захватить значительную часть Донецкой и Луганской областей. Однако по меньшей мере в равной степени вероятно и то, что такие атаки РФ не достигнут своих целей, как это уже случилось с другими сценариями наступлений РФ на первом этапе войны.

Сообщается, что потери от 15 до 20% боевой мощи России в действительности означают наличие более существенных проблем для РФ. При этом эксперты ISW подчеркивают, что потери, вероятно, являются более значительными, однако именно такова оценка Пентагона, на которую они опираются.

Как уточняется, Минобороны США, по-видимому, оценивает в оставшиеся 80-85% “процент войск, изначально мобилизованных для вторжения, которые до сих пор в целом готовы вести боевые действия: все еще живы либо легко ранены и находятся вместе со своими подразделениями”.

Однако, по данным экспертов, такая оценка преувеличивает боевые возможности сил РФ. Кроме того, проблемы россиян на поле боя куда шире, чем потери, которые они понесли во время первого этапа полномасштабного вторжения.

Сообщается, что выведенные из-под Киева войска остаются “неэфективными для сражений” до тех пор, пока не будут полноценно реорганизованы.

Авторы доклада подчеркивают, что для восстановления номинальной боеспособности разбитых подразделений нужны месяцы, чтобы набрать новых солдат, интегрировать их в подразделения, заменить потерянную и поврежденную технику, отремонтировав то, что подлежит ремонту.

Также понадобится время на то, чтобы восстановить боевой дух и волю к новым сражениям – в особенности после того, какие потери постигли российскую армию после первого этапа войны.

– Такие задачи невозможно выполнить за несколько недель, не говоря уже о тех считанных днях, которые российское командование, похоже, намерено выделить, – отметили аналитики.

А потому, как делают вывод в докладе, Россия в лучшем случае “подлатает” и доукомплектует новыми солдатами из других, потрепанных и деморализованных частей, перенаправленные с Севера Украины силы.

– Батальон, состоящий из таких военных, не будет иметь боевой силы батальона, – резюмировали эксперты.

Неправильное укомплектование сил

Сообщается, что усугубляет проблемы российской армии то, какой принцип их командование избрало для вторжения.

Так, РФ не вовлекает во вторжение армейские полки и бригады целиком, хотя в Украине и задействованы элементы почти каждого из них.

– Вместо этого они привлекли отдельные батальоны из множества разных полков и бригад всех своих сил, – сообщают авторы обзора.

Такие смешанные боевые подразделения ухудшили эффективность войск. Однако на изменение тактики ресурсов нет, так как у РФ осталось совсем немного или вообще не осталось незадетых полков или бригад.

Мобилизация не поможет

По данным исследователей, Россия не может рассчитывать на быструю и эффективную мобилизацию, не смотря на то, какие потенциально внушительные объемы срочников она может привлечь.

Так, весной власти России хотят призвать до 130 тыс. человек, однако речь идет о неопытных молодых людях, не прошедших даже базовую военную подготовку, что означает, что они не смогут обеспечить армии РФ существенный прирост боеспособности, даже если будут отправлены в Украину.

– В ближайшие несколько месяцев отправка в подразделения на передовую попросту превратила бы их в пушечное мясо, — рассказали аналитики ISW.

Также они оценивают попытку России призвать в армию до 60 тыс. резервистов (оценки Пентагона).

В Минобороны США считают, что остается неясным, сколько резервистов реально удастся привлечь, какое обучение они пройдут, если вообще пройдут, а также где задействуют такое подкрепление.

Кроме того, по данным экспертов, РФ скорее всего уже исчерпала запас наиболее эффективных резервистов – самых молодых и подготовленных. В новой партии будут люди постарше, которые, вероятно, утратили военный опыт и навыки.

В идеале потребовалось бы много недель или месяцев на то, чтобы переобучить этих резервистов, прежде чем интегрировать их обратно в боевые подразделения для участия в боях.

Низкий боевой дух

Аналитики также напоминают о том, насколько низок боевой дух даже элитных российских подразделений после неудачного вторжения.

В качестве доказательств приводятся сообщения украинской разведки, а также посты из российских пабликов о том, как военные РФ десятками отказываются идти воевать.

Среди “отказников” – десантники элитной 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, сотрудники Росгвардии и даже элитное подразделение российского спецназа, воевавшее в Сирии, потерявшее в Украине 30 человек в период со 2 по 4 апреля.

Смена командования – не панацея

Упрощение российской структуры командования и назначение генерала Александра Дворникова – не может решить все проблемы РФ в Украине.

Там уточнили, что ранее Дворников был одним из двух-трех командиров, которые отвечали за разные фронты наступлений российской армии в Украине, что явно мешало координации и взаимодействию войск РФ.

Но даже более четкая вертикаль командования может не справиться с глубинными проблемами сил вторжения, которые были описаны выше.

Ожидается, что в обозримом будущем российские силы продолжат “с трудом пытаться налаживать согласованные и эффективные механизмы командования и управления”.

Аналитики резюмировали, что чисто технически Россия обладает достаточным количеством здоровых солдат с оружием, чтобы представлять для Востока Украины серьезную угрозу, однако это – далеко не залог выигрыша Россией битвы за Донбасс.

Россияне способны “измотать украинских защитников одной лишь численностью”, однако сделано это будет ценой чудовищных потерь.

– Однако все указывает на то, что реальная боеспособность российских сил подкрепления, которые могут отправиться на Восток Украины, будет представлять собой лишь небольшую долю того, на что указывает численность солдат и подразделений, поэтому исход битвы далеко не ясен, – сказано в заключении доклада.

Источник: ISW