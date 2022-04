Фахівці американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW), аналітичного центру, який проводить дослідження у сфері оборони та міжнародної політики, повідомляють, що на першому етапі повномасштабної війни в Україні Росія втратила до 15-20% своїх сил вторгнення (оцінки Пентагону).

Однак повного уявлення про те, наскільки великої шкоди завдано боєздатності армії РФ, ці цифри не дають.

Так, аналізуючи майбутню битву за Донбас, аналітики ISW закликали оборонні відомства США не йти шляхом “непередбачувано перебільшених оцінок реальних військових можливостей російських сил”.

В огляді уточнюється, що ЗС РФ намагаються створити достатню бойову міць, щоб захопити та утримувати частини Донецької та Луганської областей, які вони нині не контролюють, якщо їм вдасться захопити Маріуполь.

Проте, за даними дослідників, є “вагомі причини сумніватися у здатності армії РФ” захопити і утримати весь Донбас, а також ефективно використовувати бойову міць, що постраждала після першого етапу повномасштабного вторгнення.

Складнощі з боєздатністю

Аналітики наголошують: армії РФ складно буде зосередити досить суттєві та боєздатні сили механізованих підрозділів для того, щоб провести нові операції на Донбасі протягом найближчих місяців.

За їхніми даними, насправді Росія розрізнено кидатиме у бій серйозно пошкоджені та частково відновлені підрозділи.

Вони попереджають, що це призведе до того, що наступальні операції будуть приносити обмежені успіхи ціною великих втрат.

При цьому автори дослідження допускають можливість того, що росіянам вдасться досягти прогресу і взяти в оточення, або виснажити сили України, що дозволить захопити значну частину Донецької та Луганської областей. Однак щонайменше однаково ймовірно й те, що такі атаки РФ не досягнуть своїх цілей, як це вже сталося з іншими сценаріями наступів РФ на першому етапі війни.

Повідомляється, що втрати від 15 до 20% бойової сили Росії насправді означають наявність більш істотних проблем для РФ. При цьому експерти ISW підкреслюють, що втрати, ймовірно, є значнішими, однак саме така оцінка Пентагону, на яку вони спираються.

Як уточнюється, Міноборони США, мабуть, оцінює в 80-85%, що залишилися, “відсоток військ, спочатку мобілізованих для вторгнення, які досі в цілому готові вести бойові дії: все ще живі або легко поранені й перебувають разом зі своїми підрозділами”.

Проте, за даними експертів, така оцінка перебільшує бойові здібності сил РФ. Крім того, проблеми росіян на полі бою значно ширші, ніж втрати, яких вони зазнали під час першого етапу повномасштабного вторгнення.

Повідомляється, що виведені з-під Києва війська залишаються “неефективними для битв” доти, доки не будуть повноцінно реорганізовані.

Автори доповіді наголошують, що для відновлення номінальної боєздатності розбитих підрозділів потрібні місяці, щоб набрати нових солдатів, інтегрувати їх у підрозділи, замінити втрачену та пошкоджену техніку, відремонтувавши те, що підлягає ремонту.

Також знадобиться час для того, щоб відновити бойовий дух і волю до нових битв – особливо після того, які втрати спіткали російську армію після першого етапу війни.

– Такі завдання неможливо виконати за кілька тижнів, не кажучи вже про ті лічені дні, які російське командування, схоже, має намір виділити, – зазначили аналітики.

А тому, як роблять висновок у доповіді, Росія в кращому разі “підлатає” та доукомплектує новими солдатами з інших, пошарпаних та деморалізованих частин, перенаправлені з Півночі України сили.

– Батальйон, який складається з таких військових, не матиме бойової сили батальйону, – резюмували експерти.

Неправильне укомплектування сил

Повідомляється, що посилює проблеми російської армії те, який принцип їхнє командування обрало для вторгнення.

Так, РФ не залучає до вторгнення армійські полки та бригади цілком, хоча в Україні й задіяні елементи майже кожного з них.

– Натомість вони залучили окремі батальйони з безлічі різних полків та бригад усіх своїх сил, – повідомляють автори огляду.

Такі мішані бойові підрозділи погіршили ефективність військ. Однак на зміну тактики ресурсів немає, тому що в РФ залишилося зовсім небагато чи взагалі не залишилося незачеплених полків чи бригад.

Мобілізація не допоможе

За даними дослідників, Росія не може розраховувати на швидку та ефективну мобілізацію, незважаючи на те, які потенційно значні обсяги строковиків вона може залучити.

Так, навесні влада Росії хоче закликати до 130 тис. осіб, проте йдеться про недосвідчених молодих людей, які не пройшли навіть базову військову підготовку, що означає, що вони не зможуть забезпечити армії РФ істотний приріст боєздатності, навіть якщо будуть відправлені в Україну.

– У найближчі кілька місяців відправка до підрозділів на передову просто перетворила б їх на гарматне м’ясо, – розповіли аналітики ISW.

Також вони оцінюють спробу Росії призвати до армії до 60 тис. резервістів (оцінки Пентагону).

У Міноборони США вважають, що залишається незрозумілим, скільки резервістів реально вдасться залучити, яке навчання вони пройдуть, якщо взагалі пройдуть, а також, де задіють таке підкріплення.

Крім того, за даними експертів, РФ, швидше за все, вже вичерпала запас найбільш ефективних резервістів – наймолодших і найбільш підготовлених. У новій партії будуть старші люди, які, ймовірно, втратили військовий досвід і навички.

В ідеалі потрібно багато тижнів або місяців на те, щоб перенавчити цих резервістів, перш ніж інтегрувати їх назад у бойові підрозділи для участі в боях.

Низький бойовий дух

Аналітики також нагадують, наскільки низький бойовий дух навіть елітних російських підрозділів після невдалого вторгнення.

Як докази наводяться повідомлення української розвідки, а також пости з російських пабліків про те, як військові РФ десятками відмовляються йти воювати.

Серед “відмовників” – десантники елітної 76 гвардійської повітряно-десантної дивізії, співробітники Росгвардії і навіть елітний підрозділ російського спецназу, який воював у Сирії, та втратив в Україні 30 осіб у період з 2 по 4 квітня.

Зміна командування – не панацея

Спрощення російської структури командування та призначення генерала Олександра Дворнікова не може вирішити всі проблеми РФ в Україні.

Експерти уточнили, що раніше Дворніков був одним із двох-трьох командирів, які відповідали за різні фронти наступів російської армії в Україні, що явно заважало координації та взаємодії військ РФ.

Але навіть чіткіша вертикаль командування може не впоратися з глибинними проблемами сил вторгнення, які були описані вище.

Очікується, що в найближчому майбутньому російські сили продовжать “насилу намагатися налагоджувати узгоджені та ефективні механізми командування та управління”.

Аналітики резюмували, що чисто технічно Росія має достатню кількість здорових солдатів зі зброєю, щоб становити для Сходу України серйозну загрозу, проте це далеко не запорука виграшу Росією битви за Донбас.

Росіяни здатні “виснажити українських захисників однією лише чисельністю”, проте зроблено це буде ціною жахливих втрат.

– Проте все вказує на те, що реальна боєздатність російських сил підкріплення, які можуть вирушити на Схід України, буде лише невеликою часткою того, на що вказує чисельність солдатів та підрозділів, тому результат битви далеко не зрозумілий, – сказано у висновку доповіді.

Джерело: ISW