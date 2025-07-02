Аренда за 6 тыс. грн в месяц: в Украине появится фонд муниципального жилья

Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект по созданию фонда социального арендного жилья.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 июля.

Арендное жилье от государства: что известно

Заказчиками строительства выступят местные общины. Благодаря использованию типовых проектных решений будет значительно ускорен процесс строительства домов.

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В первую очередь жилье будет предоставляться ветеранам, семьям погибших защитников, военнослужащим, внутренне перемещенным лицам, детям-сиротам, а также работникам образования, медицины и коммунальных служб.

Норма площади — 40 м² на семью из двух человек. Квартиры должны быть полностью пригодны для проживания — с мебелью и бытовой техникой.

Арендная плата будет рассчитываться по специальной формуле с учетом региона.

Но она будет значительно ниже рыночной. По предварительным данным, однокомнатная квартира будет стоить около 6 тыс. грн в месяц.

Финансирование — за счет средств местных бюджетов, а также благодаря кредитной и грантовой поддержке партнеров.

Кроме того, в рамках гуманитарного помощи проекта HOPE правительство направит 540 млн грн на восстановление жилья в пострадавших общинах Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова. Планируется отремонтировать около 200 многоквартирных домов.

Источник: Денис Шмыгаль

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