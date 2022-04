Программисты из Эстонии создали онлайн-карту с адресами российских военных, которые занимались мародерством в Буче, а также убивали и издевались над мирными жителями.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины. Карта получила название Where do orcs come from?, что в переводе означает Откуда приходят орки?. Она была создана с помощью сервиса Google Maps.

Авторы отметили, что использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных на базе информации ГУР МО Украины о военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады 35 армии.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что нужно минимум две недели для того, чтобы подсчитать точное количество погибших мирных жителей в Бучанском районе под Киевом, которых пытали российские военные.

По его словам, сначала нужно разобрать завалы и руины, после чего появится возможность установить точное количество жертв.