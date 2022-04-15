СБУ получила аудиозапись, на которой российский оккупант хвастается перед своим другом тем, пытает украинских военнопленных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Это еще одно доказательство того, как страна-агрессор нарушает Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными.

— Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: ааааа, орёт! – рассказывает российский изверг.

А еще он признался, что даже его коллеги удивляются его жестокости: Салават, ты откуда такой дикарь взялся?!

В СБУ сообщили, что знают персональные данные этого военного.

— Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел войной на украинскую землю и безрезультатно пытается продвинуться в Запорожском направлении. Интересно, знает ли о таких “подвигах” своего сына его мать, Зульфия Сарсенова? — отмечают в СБУ.

В настоящее время в спецслужбе документирует эти преступления в рамках уголовных производств.

Ранее полицейские задержали жителя Кривого Рога, приехавшего в Бучу, где тот вместе с российскими военными патрулировал, прибегал к угрозам и запугиваниям местного населения.

Кроме того, эстонские программисты создали онлайн-карту с адресами российских военных, которые занимались мародерством в Буче, а также убивали и издевались над мирными жителями.