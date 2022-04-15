СБУ отримала аудіозапис, на якому російський окупант вихваляється перед своїм другом про катування українських військовополонених.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Це ще один доказ того, як країна-агресор порушує Женевську конвенцію щодо поводження з військовополоненими.

– Полонених привозили, їб**и, я з них знущався… С*ка, бл*, і пальці відрубаю, і кисть відрубаю! Став на лопату, на цеглу: ааааа, волає! – розповідає російський кат.

А ще він зізнався, що навіть його колеги дивуються його жорстокості: Салават, ти звідки дикун такий узявся?!

В СБУ повідомили, що знають персональні дані про цього військового.

– Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов війною на українську землю і безрезультатно намагається просунутися на Запорізькому напрямку. Цікаво, чи знає про такі “подвиги” свого сина його матір, Зульфія Сарсенова?” – наголошують у СБУ.

Наразі у спецслужбі документує ці злочини у рамках кримінальних проваджень.

Раніше повідомлялося, що поліціянти затримали жителя Кривого Рогу, який раніше приїхав до Бучі, де разом із російськими військовими патрулював, вдавався до погроз та залякувань місцевого населення.

Крім того, естонські програмісти створили онлайн-карту з адресами російських військових, які займалися мародерством у Бучі, а також вбивали та знущалися з мирних жителів.