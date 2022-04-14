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Факты / Украина / Общество

Полиция выявила вражеского коллаборанта, который запугивал и пытал местных в Буче

Марта Бондаренко редактор ленты
Полиция выявила вражеского коллаборанта, который запугивал и пытал местных в Буче

Полицейские задержали жителя Кривого Рога, ранее приехавшего в Бучу, где тот вместе с российскими военными патрулировал, прибегал к угрозам и запугиваниям местного населения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

62-летний мужчина также причастен к пыткам сторонников Вооруженных сил Украины.

Коллаборанта оккупантов правоохранители задержали в Днепропетровской области, где он скрывался после освобождения Киевского региона от российского врага.

По материалам следствия, в феврале 2022 года в городе Буча мужчина перешел на сторону оккупантов: совместно с ними патрулировал окрестности, запугивал и избивал местных жителей, а также угрожал им убийством и сдавал позиции украинских военных.

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Также подозреваемый вместе с российскими военными избивал и пытал людей, которые поддерживали Вооруженные силы Украины, сопротивлялись и не соглашались на сотрудничество.

Во время обысков в доме мужчины нашли доказательства, свидетельствующие о его сотрудничестве с врагом. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

Начато производство по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Коллаборанту “светит” пожизненное заключение.

Ранее жительнице Донецкой области сообщили о подозрении в государственной измене. Женщина передавала российским оккупантам информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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