За прошедшие сутки российские военные нанесли авиаудары в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

Не прекращались вражеские обстрелы в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Региональные военные администрации сообщают о погибших и раненых.

Ночью 16 апреля российские военные авиаударом разрушили птицефабрику в Днепропетровской области.

Поскольку предприятие не работало, в здании никого и ничего не было, поэтому информации о пострадавших нет.

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате попадания вражеского снаряда в объект хозяйственной инфраструктуры в одном из сел Полтавской области.

Есть погибшие и пострадавшие после обстрела объекта инфраструктуры Кировоградской области поздно вечером 15 апреля.

После ликвидации пожара на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Пятеро погибли и 15 получили ранения после ударов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Николаева.

Под обстрел с утра 16 апреля в области попал еще один инфраструктурный объект. По предварительной информации, пострадавших нет, а детали уточняются.

Увеличилось количество обстрелов в сутки в отдельных районах Харькова. Только в течение 15 апреля от действий российских военных девять гражданских погибли и более полусотни получили ранения.

Еще двое погибших и трое пострадавших после обстрелов Дергачев, Балаклеи, Золочева.

Не прекращаются бои на Изюмском направлении.

В результате минометных обстрелов погиб человек в Кременной и трое получили ранения в Лисичанске Луганской области.

Повредили российские захватчики газопроводы в Лисичанске и Северодонецке. Жители последнего населённого пункта остались без воды и газа.

В Покровском районе Донецкой области российские военные повредили здание детсада и спровоцировали пожары в жилых домах сел Запорожье и Серебряное.

С ночи до утра 16 апреля не прекращались обстрелы в районе Новоселовки-3 Очеретинской общины.

Так же критична ситуация в Мариуполе.

Гуманитарный кризис и во многих населенных пунктах Херсонской области. Там также не утихали взрывы и обстрелы, однако информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время отсутствует.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергей Гайдай