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Факты / Украина

Карта боевых действий на 16.04.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко редактор ленты
Карта боевых действий на 16.04.2022 – ситуация на фронте

На 52-е сутки полномасштабной войны в Украине наиболее активные действия российских военных фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 15.04.2022

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На Слобожанском направлении враг сейчас усиливает группировку своих войск. Отчасти заблокированный Харьков российские военные обстреливают из артиллерии.

В районе Изюма россияне пытаются удерживать ранее занятые позиции и достигнутые рубежи.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что армия РФ может активизироваться в направлении Изюма и Барвенкового, чтобы выйти в тыл подразделений Объединенных сил в Славянске.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории.

Сосредоточивает РФ основные усилия на взятии под контроль Попасной и Рубежного, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

Порт города русские войска блокируют в акватории Азовского моря.

На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке генштаб ВСУ не отмечает. Однако российские военные увеличили интенсивность обстрелов, чтобы нанести урон, истощить украинских защитников и подготовиться к возможным наступательным действиям.

Под постоянными обстрелами находятся подразделения ВСУ и на Попаснянском направлении.

Мотострелковое подразделение РФ совместно с батальоном одной из частных военных компаний безуспешно попыталось продвинуться вглубь Попасной.

Периодически под вражеским огнем находятся украинские бойцы в Торецком районе. В этом направлении враг готовится активизировать боевые действия в районе Авдеевки.

Восстанавливают боеспособность, пополняют запасы и оборудуют позиции россияне в районах Любимовки, Петровки, Крещеновки на Южнобужском направлении.

В ВСУ предполагают, что враг продолжит боевые действия для выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях в сутки враг активных действий не проводил.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW

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