Карта бойових дій на 16.04.2022 – ситуація на фронті

На 52-гу добу повномасштабної війни в Україні найбільш активні дії російських військових фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 15.04.2022

На Слобожанському напрямку ворог нині посилює угруповання своїх військ. Частково заблокований Харків російські війсськові обстрілюють із артилерії.

У районі Ізюма росіяни намагаються утримувати зайняті раніше позиції та досягнуті рубежі.

Генеральний штаб Збройних сил України не виключає, що армія РФ може активізуватися в напрямку Ізюма та Барвінкового, щоб вийти в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі Слов’янська.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог намагається утримати захоплені території.

Зосереджує РФ основні зусилля на взятті під контроль Попасної та Рубіжного, а також встановленні повного контролю над Маріуполем.

Порт міста російські війська блокують в акваторії Азовського моря.

На Сєвєродонецькому напрямку значних змін в обстановці генштаб ЗСУ не відзначає. Однак російські військові збільшили інтенсивність обстрілів, щоб нанести втрати, виснажити українських захисників та підготуватись до можливих наступальних дій.

Під постійними обстрілами перебувають підрозділи ЗСУ і на Попаснянському напрямку.

Мотострілецький підрозділ РФ спільно з батальйоном однієї з приватних військових компаній безуспішно спробували просунутись вглиб Попасної.

Періодично під ворожим вогнем перебувають українські бійці в районі Торецька. На цьому напрямку ворог готується активізувати бойові дії в районі Авдіївки.

Відновлюють боєздатність, поповнюють запаси та обладнують позиції росіяни також у районах Любимівки, Петрівки, Хрещенівки на Південнобузькому напрямку.

У ЗСУ припускають, що ворог продовжить бойові дії, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської області та спробує відновити наступ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках упродовж доби ворог активних дій не проводив.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW