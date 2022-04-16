Договор по миру с Россией мог бы состоять из двух отдельных документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн-медиа.

— Мирный договор с Россией может состоять из двух разных документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой – непосредственно ее отношений с Российской Федерацией, – отметил он.

По словам главы Украины, Россия хочет, чтобы все было в одном документе.

Зеленский также заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

Он добавил, что отдельно разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн и с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

— Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны. Пока что от остальных я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что хотим мы и что готовы нам предоставить, — подчеркнул президент.

Президент также подчеркнул, что у Украины в дальнейшем не будет проблем с оружием или санкциями против страны-агрессора.