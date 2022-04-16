Договір щодо миру з Росією міг би складатися з двох окремих документів. Один з них має стосуватися гарантій безпеки для України

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським онлайн-медіа.

– Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший – безпосередньо її відносин із Російською Федерацією, – зазначив він.

За словами очільника України, Росія хоче, щоб усе було в одному документі.

Зеленський також заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Велика Британія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.

Він додав, що окремо розмовляв з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем.

– Ми перше коло розмови будемо робити в такому форматі на п’ятьох (Британія, США, Німеччина, Франція, Польща). Потім будуть доєднані інші країни. Поки що від інших я не отримав підтвердження. Але там складні питання, що хочемо ми й що готові нам надати, — підкреслив президент.

Президент також наголосив, що в України надалі не буде проблем зі зброєю чи санкціями проти країни-агресора.