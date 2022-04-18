Прямо в жилые кварталы: оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Очакову

18 апреля российские регулярные войска открыли огонь по городу Очаков. Используя системы залпового огня Ураган, оккупанты обстреляли мирный город кассетными снарядами.

Информацию официально подтвердили военные Оперативного командования Юг СВ ВСУ.

– По Очакову был открыт огонь системами залпового огня Ураган с запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами. Зафиксировано попадание в жилые кварталы, – говорится в сообщении.

На вечер 18 апреля информации о жертвах среди местного населения нет.

Отмечается, что российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по Николаевской области. Благодаря четкому реагированию сил ПВО вражеские ракеты уничтожаются.