Некоторые подразделения российских войск под Николаевом потеряли более 70% состава. Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров российских захватчиков, опубликованных Службой безопасности Украины.

— У нашего полка самые большие потери, бл*дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча человек, осталось четыреста где-то, – рассказывает оккупант своей жене.

По его словам, уцелевшие захватчики больше не верят в свою победу, у них “начала ехать крыша”, а единственное, чем они сейчас занимаются — убегают от украинских воинов.

— Высунулся – пули над головой! Мы начали бежать, за нами Град в ж*пу бьет. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу – перестрелка начинается. Еб*ать, думаю, мы в кольце. Снова убегал, бл*дь, — рассказал он.

Российский оккупант отметил, что хочет поскорее вернуться домой, а также планирует расторгнуть контракт о военной службе, чтобы больше не воевать в Украине.

Отметим, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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