Прямо в житлові квартали: окупанти завдали удару касетними боєприпасами по Очакову

18 квітня російські регулярні війська відкрили вогонь по місту Очаків. Використовуючи системи залпового вогню Ураган, окупанти обстріляли мирне місто касетними снарядами.

Інформацію офіційно підтвердили військові Оперативного командування Південь СВ ЗСУ.

– По Очакову було відкрито вогонь системами залпового вогню Ураган із забороненими міжнародними конвенціями касетними снарядами. Зафіксовано влучання в житлові квартали, – йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 18 квітня інформації про жертв серед місцевого населення немає.

Зазначається, що російські загарбники продовжують наносити ракетні удари по території Миколаївської області. Завдяки чіткому реагуванню сил ППО ворожі ракети знищуються.