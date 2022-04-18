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Факты / Украина

Украинские защитники освободили ряд населенных пунктов вокруг Изюма

Анастасия Гевко редактор ленты
Украинские защитники освободили ряд населенных пунктов вокруг Изюма

Украинским защитникам удалось освободить от российской оккупации ряд населенных пунктов вокруг Изюма в Харьковской области. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

– Я могу подтвердить: ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий были освобождены. Больше информации я сказать не могу, однако отмечу, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности – это места наибольшего скопления российских подразделений. Именно оттуда в том числе они будут пытаться развить наступление на Восток, – сообщил Мотузяник в ответ на вопрос журналистов. 

Он добавил, что Украине необходима бронированная техника и средства ПВО, которые помогут прикрыть от обстрелов российскими ракетами украинские города.

– Не помешают и средства контрбатарейной борьбы, и средства электронной разведки. Мы будем благодарны за любую помощь, – подчеркнул спикер Минобороны.

Напомним, Изюм – это одна из самых горячих точек противостояния ВСУ российской агрессии в Украине и самая горячая – в Харьковской области. 

Генштаб утверждает, что РФ сосредоточила в районе Изюма 22 БТГ. 

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