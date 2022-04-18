Украинские защитники освободили ряд населенных пунктов вокруг Изюма

Украинским защитникам удалось освободить от российской оккупации ряд населенных пунктов вокруг Изюма в Харьковской области. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

– Я могу подтвердить: ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий были освобождены. Больше информации я сказать не могу, однако отмечу, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности – это места наибольшего скопления российских подразделений. Именно оттуда в том числе они будут пытаться развить наступление на Восток, – сообщил Мотузяник в ответ на вопрос журналистов.

Он добавил, что Украине необходима бронированная техника и средства ПВО, которые помогут прикрыть от обстрелов российскими ракетами украинские города.

– Не помешают и средства контрбатарейной борьбы, и средства электронной разведки. Мы будем благодарны за любую помощь, – подчеркнул спикер Минобороны.

Напомним, Изюм – это одна из самых горячих точек противостояния ВСУ российской агрессии в Украине и самая горячая – в Харьковской области.

Генштаб утверждает, что РФ сосредоточила в районе Изюма 22 БТГ.