Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 54 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>362 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна

Українські захисники звільнили низку населених пунктів навколо Ізюму

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Українські захисники звільнили низку населених пунктів навколо Ізюму

Українським захисникам вдалося звільнити від російської окупації низку населених пунктів навколо Ізюму у Харківській області. Про це у понеділок, 18 квітня, повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

– Я можу підтвердити: низку населених пунктів у результаті інтенсивних бойових дій було звільнено. Більше інформації я сказати не можу, однак зазначу, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм та його околиці – це місця найбільшого скупчення російських підрозділів. Саме звідти, зокрема, вони намагатимуться розвинути наступ на Схід, – повідомив Мотузяник у відповідь на запитання журналістів.

Він додав, що Україні потрібна броньована техніка та засоби ППО, які допоможуть прикрити від обстрілів російськими ракетами українські міста.

– Не завадять і засоби контрбатарейної боротьби, та засоби електронної розвідки. Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу, – наголосив спікер Міноборони.

Нагадаємо, Ізюм – це одна з найгарячіших точок протистояння ЗСУ російської агресії в Україні та найгарячіша – у Харківській області.

Генштаб стверджує, що РФ зосередила у районі Ізюму 22 БТГ.

Читайте
На Донбасі українські захисники відбили 12 атак агресорів РФ – Міноборони

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка