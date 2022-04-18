Українські захисники звільнили низку населених пунктів навколо Ізюму

Українським захисникам вдалося звільнити від російської окупації низку населених пунктів навколо Ізюму у Харківській області. Про це у понеділок, 18 квітня, повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

– Я можу підтвердити: низку населених пунктів у результаті інтенсивних бойових дій було звільнено. Більше інформації я сказати не можу, однак зазначу, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм та його околиці – це місця найбільшого скупчення російських підрозділів. Саме звідти, зокрема, вони намагатимуться розвинути наступ на Схід, – повідомив Мотузяник у відповідь на запитання журналістів.

Він додав, що Україні потрібна броньована техніка та засоби ППО, які допоможуть прикрити від обстрілів російськими ракетами українські міста.

– Не завадять і засоби контрбатарейної боротьби, та засоби електронної розвідки. Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу, – наголосив спікер Міноборони.

Нагадаємо, Ізюм – це одна з найгарячіших точок протистояння ЗСУ російської агресії в Україні та найгарячіша – у Харківській області.

Генштаб стверджує, що РФ зосередила у районі Ізюму 22 БТГ.