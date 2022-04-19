Джо Байден все ще не планує приїжджати до України – Псакі

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі підтвердила у понеділок, що президент США Джо Байден не планує приїжджати до України після коментарів президента України Володимира Зеленського, який закликав його це зробити.

– Це не змінилося – наша увага, як і раніше, зосереджена на наданні Україні, українському уряду, українським лідерам – історичного обсягу допомоги у сфері безпеки, – сказала Псакі.

Джен Псакі додала, що навіть якщо США плануватимуть поїздку когось з представників до України, з міркувань безпеки, жодних подробиць попередньо не оголошуватиметься.