Дания выделяет на оружие для Украины около $90 млн

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявил, что его страна выделит на оружие для Украины около 90 млн долларов США.
Об этом он заявил во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 21 апреля.
– Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину также в будущем. Поэтому я сегодня проинформировала вас, президент Зеленский, о значительных новых вкладах, включая почти 600 датских крон, это около 90 млн долларов США, на оружие, и это повышает общий военный вклад Дании до более 1 млрд датских крон, – сказала Фредериксен.