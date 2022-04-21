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Факты / Мир

Дания выделяет на оружие для Украины около $90 млн

Анастасия Гевко редактор ленты
Прапор Данії

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявил, что его страна выделит на оружие для Украины около 90 млн долларов США.

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 21 апреля.

– Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину также в будущем. Поэтому я сегодня проинформировала вас, президент Зеленский, о значительных новых вкладах, включая почти 600 датских крон, это около 90 млн долларов США, на оружие, и это повышает общий военный вклад Дании до более 1 млрд датских крон, – сказала Фредериксен.

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