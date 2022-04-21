Дания выделяет на оружие для Украины около $90 млн

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявил, что его страна выделит на оружие для Украины около 90 млн долларов США.

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 21 апреля.