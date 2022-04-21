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Факти / Світ

Данія виділяє на зброю для України близько $90 млн

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Прапор Данії

Прем’єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявив, що його країна виділить на зброю для України близько 90 млн доларів США.

Про це він заявив під час брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер, 21 квітня.

– Ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну також у майбутньому. Тому я сьогодні проінформувала вас, президент Зеленський, про значні нові внески, включаючи майже 600 данських крон, це близько 90 млн доларів США, на зброю, і це підвищує загальний військовий внесок Данії до понад 1 млрд данських крон, – сказала Фредеріксен.

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