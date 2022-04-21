Данія виділяє на зброю для України близько $90 млн

Прем’єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявив, що його країна виділить на зброю для України близько 90 млн доларів США.
Про це він заявив під час брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер, 21 квітня.
– Ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну також у майбутньому. Тому я сьогодні проінформувала вас, президент Зеленський, про значні нові внески, включаючи майже 600 данських крон, це близько 90 млн доларів США, на зброю, і це підвищує загальний військовий внесок Данії до понад 1 млрд данських крон, – сказала Фредеріксен.