За два месяца полномасштабной войны российским оккупантам мало что удалось: они пытаются штурмовать небольшие города на востоке Украины, временно под их контролем находятся села, а также некоторые пути, однако не территории. По состоянию на 22 апреля основные усилия оккупантов сосредоточены на восточном и южном направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 22.04.2022

В ISW считают, что отказ продолжать воевать за Мариуполь вряд ли позволит оккупационным войскам усилить свою боевую мощь для поддержки других наступлений в ближайшие дни и недели. По мнению экспертов ISW, вероятнее всего, Кремль хочет уморить оставшихся на металлургическом заводе Азовсталь украинских защитников голодом.

Кроме того, есть вероятность того, что вооруженные силы РФ понесли значительные потери в боях за Мариуполь.

Что касается других направлений на востоке Украины, то оккупанты пытаются продвигаться, но встречают ожесточенное сопротивление ВСУ – поэтому добились лишь незначительных успехов. К примеру, в районе Изюма продолжаются ожесточенные бои, где украинские военные эффективно сдерживают российские атаки.

В Луганской области российская армия произвела 11 обстрелов: Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горная община. Есть значительные разрушения и пострадавшие.

В Донецкой области стабильно напряжено вдоль всей линии фронта. Авдеевка, Марьинка, Угледар – обстрелы не прекращаются. Уже несколько дней идет обострение близ Лимана.

На Херсонщине ночью раздавались сильные взрывы на окраинах города. Наиболее критическая ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями.

Враг также продолжает наносить ракетные удары по городам Украины, где не ведутся активные боевые действия.

Полномасштабная война в Украине началась 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина.

Вторжение началось с обстрелов аэродромов, военных складов в Киеве, Харькове и других городах.

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