За майже два місяці повномасштабної війни російським окупантам мало що вдалося: вони намагаються штурмувати невеликі міста на сході України, тимчасово під їхнім контролем перебувають села, а також деякі шляхи, проте не території. Станом на 22 квітня основні зусилля окупантів зосереджені на східному та південному напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 22.04.2022

В ISW вважають, що відмова продовжувати воювати за Маріуполь навряд чи дасть змогу окупаційним військам посилити свою бойову міць для підтримки інших наступів найближчими днями та тижнями. На думку експертів ISW, найімовірніше, Кремль хоче заморити українських захисників, що залишилися на металургійному заводі Азовсталь, голодом.

Крім того, є ймовірність того, що збройні сили РФ зазнали значних втрат у боях за Маріуполь.

Щодо інших напрямків на сході України, то окупанти намагаються просуватися, але зустрічають запеклий опір ЗСУ – тому досягли лише незначних успіхів. Наприклад, у районі Ізюму тривають запеклі бої, де українські військові ефективно стримують російські атаки.

На Луганщині російська армія здійснила 11 обстрілів: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада. Є значні руйнування та постраждалі.

На Донеччині стабільно напружено вздовж усієї лінії фронту. Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар — обстріли не припиняються. Вже кілька днів триває загострення поблизу Лиману.

На Херсонщині вночі лунали сильні вибухи на окраїнах міста. Найбільш критична ситуація у населених пунктах, які межують з сусідніми областями.

Ворог також продовжує завдавати ракетних ударів по містах України, де не ведуться активні бойові дії.

Повномасштабна війна в Україні розпочалася 24 лютого за наказом російського президента Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з обстрілів аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та інших містах.

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Фото: Командування ВПС України