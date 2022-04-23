Арахамия объяснил, зачем берут в плен российских военных

Сейчас труднее стало брать российских военных в плен, а это значит, что есть проблемы с пополнением обменного фонда. Руководитель украинской делегации на переговорах с РФ и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему так важно не просто уничтожать врагов.

– Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, сам недавно имел такую ​​же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен, – написал он в соцсети.

По его словам, брать пленных действительно стало труднее, учитывая современные артиллерийские бои на больших расстояниях.

Последний обмен пленными между Украиной и российской стороной состоялся 21 апреля.

Удалось вернуть домой 19 человек, из которых 10 – военнослужащие. Среди освобожденных граждан есть раненые.