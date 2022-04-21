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Факты / Украина

Во время очередного обмена пленными с РФ удалось освободить 19 человек

Юлия Соколова редактор ленты
Ірина Верещук

В четверг, 21 апреля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и российской стороной.

Как проинформировала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, на этот раз удалось освободить 19 человек, из которых 10 – военнослужащие.

Она уточнила, что среди освобожденных граждан есть раненые.

– Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских. На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации, — подчеркнула Верещук.

Она уточнила, что в процесс освобождения пленных вовлечен лично президент Владимир Зеленский.

Предыдущий, пятый, обмен пленными с РФ состоялся 19 апреля. Тогда домой вернулись 60 военнослужащих ВСУ и 16 гражданских.

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По состоянию на 16 апреля сообщалось, что в плену российских захватчиков находятся около 700 украинских военных. Кроме того, РФ содержит более 1 тыс. гражданских, большинство из которых – женщины.

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Источник: Ирина Верещук

Фото: Ирина Верещук

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