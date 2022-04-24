На Луганщине оккупанты разрушили как минимум 7 храмов и исламский культурный центр

В Луганской области российские оккупанты разрушили по меньшей мере семь православных храмов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке. Но, несмотря на это, в подвальном помещении там состоялась пасхальная заутреня и божественная литургия.

Также частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, который является памятником культурного наследия. Кроме того, вражеские артиллерийские снаряды попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в ​​Рубежном.

Был поврежден храм Свято-Михайловского прихода в Попасной, а в Рубежном пострадала новостройка – Свято-Георгиевский храм. В Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна.

Кроме того, по словам Гайдая, были разрушены исламский культурный центр Бисмилля в Северодонецке и молитвенное помещение ЕХБ (Евангельских христиан-баптистов) в Метелкино.

23 апреля в Луганской области в результате обстрелов российских войск погибли восемь мирных жителей и еще два человека ранены. По меньшей мере семь домов и отдел полиции разрушены.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай