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Факти / Україна

На Луганщині окупанти зруйнували щонайменше 7 храмів та ісламський культурний центр

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
На Луганщині окупанти зруйнували щонайменше 7 храмів та ісламський культурний центр

У Луганській області російські окупанти зруйнували щонайменше сім православних храмів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, чотири прямі влучання снарядів витримав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку. Але, попри це, у підвальному приміщенні там сьогодні відбулася пасхальна заутреня та божественна літургія.

Також частково зруйнована будівля Свято-Катериненського храму в Щасті, який є пам’яткою культурної спадщини. Крім того, ворожі артилерійські снаряди влучили у Свято-Митрофанівський храм в Лисичанську і храм на честь Мотрони Московської у Рубіжному.

Зазнав пошкоджень храм Свято-Михайлівської парафії у Попасній, а у Рубіжному постраждала новобудова – Свято-Георгіївський храм. У Свято-Троїцькому храмі в Троїцькому повибивало вікна.

Крім того, за словами Гайдая, зазнали руйнувань ісламський культурний центр Бісмілля в Сєвєродонецьку та молитовне приміщенні ЄХБ (Євангельських християн-баптистів) у Метьолкіному.

23 квітня у Луганській області внаслідок обстрілів російських військ загинуло восьмеро мирних жителів та ще двоє людей поранені. Щонайменше сім будинків та відділ поліції зруйновані.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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