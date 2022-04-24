Восемь погибших и разрушенные дома: ситуация в Луганской области

В Луганской области в результате обстрелов российских войск погибли восемь мирных жителей и еще два человека ранены. По меньшей мере семь домов и отдел полиции разрушены.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что шесть человек погибли после вчерашней артиллерийской атаки по городам Горское и Золотое, а еще два человека тяжело ранены.

Известно еще о двух погибших, у которых российские войска забрали жизни. Несколько дней назад вражеский снаряд попал по дому в Попасной. Под завалами оказались две женщины, которых не смогли спасти.

Утром 23 апреля в Лисичанске загорелась многоэтажка, а в Рубежном ночью огонь вспыхнул в частном доме.

В Северодонецке разрушены сразу пять домов (четверо из них расположены рядом) и здание местного отдела Национальной полиции.

Related video

Всего 23 апреля российские войска 12 раз обстреливали дома мирных жителей Луганской области. В частности, под огонь вражеской армии попали Горское, Золотое, Лисичанск и Северодонецк.

Источник: Луганская ОВА

Фото: Луганская ОВА