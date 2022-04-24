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Факты / Украина

Наш рассвет скоро наступит – Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Татьяна Забожко редактор ленты
Наш рассвет скоро наступит – Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи из Софийского собора.

– На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание.

С верой и уверенностью я поздравляю всех вас с праздником Пасхи. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес! – отметил Владимир Зеленский.

В этом году Пасху-2022 граждане отмечают на 60-й день полномасштабной войны в Украине.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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