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Факти / Україна

Наш світанок скоро настане – Зеленський привітав українців із Великоднем

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Наш світанок скоро настане – Зеленський привітав українців із Великоднем

Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня із Софійського собору.

–  На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання.

Із вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес! – зазначив Володимир Зеленський.

Цьогоріч Великдень-2022 громадяни відзначають у 60-ий день повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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