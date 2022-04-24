Наш світанок скоро настане – Зеленський привітав українців із Великоднем

Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня із Софійського собору.
– На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання.
Із вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес! – зазначив Володимир Зеленський.
Цьогоріч Великдень-2022 громадяни відзначають у 60-ий день повномасштабної війни в Україні.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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