Наш світанок скоро настане – Зеленський привітав українців із Великоднем

Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня із Софійського собору.

– На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання.

Із вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес! – зазначив Володимир Зеленський.