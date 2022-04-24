В Украине хотят создать своеобразные маршруты памяти, которые будут напоминать о последствиях полномасштабной войны с Россией. Для этого планируется мемориализовать ряд объектов, пострадавших во время войны.

Об этом рассказала в одном из интервью глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

По ее словам, создание маршрутов памяти – инициатива президента Украины Владимира Зеленского. Работа в этом направлении уже началась: осуществляется экспедиция для сбора историй, написание путеводителя. К реализации идеи привлечены Министерство инфраструктуры Украины, Министерство культуры и информационной политики, Гостуризма.

– По инициативе президента речь идет о мемориализации определенных мест в Украине, чтобы создать своеобразные маршруты памяти… Мэры и главы общин планируют так расстраивать свои города и села, чтобы оставить нетронутыми определенные разрушенные объекты – люди должны помнить, что здесь произошло, — подчеркнула Олеськив.

По ее словам, опыт других стран, переживших в свое время военные действия, свидетельствует о том, что после войны количество туристов растет. А потому уже сейчас нужно думать, какой месседж Украина будет доносить людям, которые будут сюда приезжать. И над этим должны работать как органы государственной власти, специалисты в сфере культуры и туризма, так и жители тех или иных населенных пунктов.

– Сейчас нужно будет понять, чего мы хотим: оставить какие-то воспоминания о том, что произошло, или сделать новый город без упоминания, — уточнила Олеськив.

Глава Гостуризма придерживается мнения, что во время послевоенного восстановления городов важно сохранить память о событиях войны. В качестве примера она привела Хорватию, которая в 1990-х годах пережила войну и разрушения, а теперь является популярным туристическим маршрутом.

А в Польшу до сих пор многие едут, чтобы посетить маршруты памяти жертв преступлений нацистов.

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– Война в Украине тоже о преступлениях, но уже российского режима. Нам следует создать и места памяти невинным жертвам, и памятники победы над рашистами. Это необходимо для переосмысления: что мир сделал не так, что история повторилась снова, – отметила Олеськив.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский во время одного из видеообращений рассказал, что сейчас обсуждается создание мемориальных комплексов, рассказывающих о полномасштабной войне с РФ.

В частности, готовится проект мемориального комплекса, рассказывающий историю разрушенного моста между Бучей, Ирпенем и Киевом.

Фото: Генеральный штаб ВСУ