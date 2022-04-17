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Факты / Украина / Общество

Зеленский анонсировал создание мемориалов пострадавшим от российской агрессии

Илья Нежигай редактор ленты
зруйнований міст в Ірпені

Украина обсуждает создание мемориальных комплексов, рассказывающих о нашествии российских оккупационных войск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 17 апреля.

Он заявил, что сейчас готовится проект мемориального комплекса, рассказывающий историю разрушенного моста между Бучей, Ирпенем и Киевом.

– Обсудили вопросы мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны. Обсудили, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей и от какого жестокого, бессмысленного нашествия Украина смогла отразиться. Готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста, соединяющего Ирпень и Бучу с Киевом. Историю людей, спасавшихся по этому мосту и этой дороге от российских захватчиков, – рассказал президент Зеленский.

По его словам, этот мост был разрушен в первые дни после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Ранее президент объявил о расширении программы обеспечения жильем пострадавших от войны граждан Украины, а также военных, которые этого жилья не имеют.

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Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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