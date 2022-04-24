В Україні хочуть створити своєрідні маршрути пам’яті, які нагадуватимуть про наслідки повномасштабної війни з Росією. Для цього планують меморіалізувати низку об’єктів, які постраждали під час війни.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

За її словами, створення маршрутів пам’яті є ініціативою президента України Володимира Зеленського. Робота в цьому напрямку вже розпочалася: здійснюється експедиція для збору історій, написання путівника. До реалізації ідеї залучені Міністерство інфраструктури України, Міністерство культури та інформаційної політики, Держтуризму.

– З ініціативи президента йдеться про меморіалізацію певних місць в Україні, щоб створити своєрідні маршрути пам’яті… Мери й голови громад планують так розбудовувати свої міста та села, щоб залишити недоторканними певні зруйновані об’єкти – люди мають пам’ятати, що тут сталося, – наголосила Олеськів.

За її словами, досвід інших країн, які пережили свого часу воєнні дії, свідчить про те, що після війни кількість туристів зростає. А тому вже зараз потрібно думати, який меседж Україна доноситиме людям, які сюди приїжджатимуть. І над цим мають працювати як органи державної влади, спеціалісти в сфері культури та туризму, так і жителі тих чи інших населених пунктів.

– Зараз потрібно буде зрозуміти, чого ми хочемо: залишити якісь спогади про те, що сталося, чи зробити нове місто без згадки, – уточнила Олеськів.

Очільниця Держтуризму дотримується думки, що під час післявоєнної відбудови міст важливо зберегти пам’ять про події війни. Як приклад вона навела Хорватію, яка в 1990-х роках пережила війну та руйнування, а тепер є популярним туристичним маршрутом.

А до Польщі досі багато хто їде, щоб відвідати маршрути пам’яті жертв злочинів нацистів.

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– Війна в Україні теж про злочини, але вже російського режиму. Нам слід створити і місця пам’яті безневинним жертвам, і пам’ятники перемоги над рашистами. Це необхідно для переосмислення: що світ зробив не так, що історія повторилася знову, – зазначила Олеськів.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський під час одного з відеозвернень розповів, що зараз обговорюється створення меморіальних комплексів, які розповідатимуть про повномасштабну війну з РФ.

Зокрема, готується проєкт меморіального комплексу, який розповідатиме історію зруйнованого мосту між Бучею, Ірпенем та Києвом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ