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Факты / Украина

Фантазии ФСБ: в СБУ отреагировали на обвинения в попытке убить пропагандиста Соловьева

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Соловйов

Служба безопасности Украины назвала креативом ФСБ обвинения в попытке убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева по ее заказу. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявила пресс-служба силового ведомства.

Там уточнили, что СБ Украины системно работает над усилением безопасности украинского государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые “просто придумывают очередные достижения для российской аудитории”.

– В. Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса – который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины. У СБУ нет никаких планов по убийству В. Соловьева, – отметили в сообщении.

В то же время, как сообщили в ведомстве, учитывая “количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в “продуктах” собственной низкопробной пропагандистской деятельности”.

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