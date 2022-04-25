Фантазии ФСБ: в СБУ отреагировали на обвинения в попытке убить пропагандиста Соловьева

Служба безопасности Украины назвала креативом ФСБ обвинения в попытке убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева по ее заказу. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявила пресс-служба силового ведомства.

Там уточнили, что СБ Украины системно работает над усилением безопасности украинского государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые “просто придумывают очередные достижения для российской аудитории”.

– В. Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса – который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины. У СБУ нет никаких планов по убийству В. Соловьева, – отметили в сообщении.

В то же время, как сообщили в ведомстве, учитывая “количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в “продуктах” собственной низкопробной пропагандистской деятельности”.