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Факти / Україна

Фантазії ФСБ: у СБУ відреагували на звинувачення у спробі вбити пропагандиста Соловйова

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Володимир Соловйов

Служба безпеки України назвала креативом ФСБ звинувачення у спробі вбивства російського пропагандиста Володимира Соловйова на її замовлення. Про це у понеділок, 25 квітня, заявила пресслужба силового відомства.

Там уточнили, що СБ України системно працює над посиленням безпеки української держави і не має наміру серйозно коментувати нові фантазії російських спецслужб, які просто придумують чергові досягнення для російської аудиторії.

– В. Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом – російським аналогом Геббельса – який обов’язково відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах після перемоги України. У СБУ немає жодних планів щодо вбивства В. Соловйова, – зазначили у повідомленні.

Водночас у відомстві зауважили, що з огляду на “кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самостійно захлинутися у “продуктах” власної низькопробної пропагандистської діяльності”.

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