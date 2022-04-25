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Факти / Світ

Нафта РФ повна української крові: Кулеба звернувся до європейців напередодні нових санкцій

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову закликав західних союзників запровадити повне ембарго на російську нафту через війну, розв’язану Російською Федерацією проти України.

– Якщо світові лідери та бізнес серйозно ставляться до припинення російських військових злочинів, вони мають спочатку позбавити Путіна прибутків від нафти. Достатньо виправдань та напівзаходів, поки українців бомбять, вбивають, катують, ґвалтують. Російська нафта сповнена української крові. Припиніть її купувати! – наголосив він у повідомленнях, опублікованих на його сторінці у Twitter у понеділок, 25 квітня.

Він зауважив, що ЄС потребує реального ембарго на російську нафту, і повідомив, що РФ “відчайдушно намагається обійти вже введені обмеження”.

– Давайте прояснимо: будь-яку суміш, яка містить будь-яку російську нафту, слід розглядати як 100% російську нафту. Не дозволяйте росіянам оминати обмеження, – попередив Кулеба.

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