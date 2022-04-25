За прошедшие сутки российские войска нанесли ракетные удары по городу Кременчуг (Полтавская область), обстреляли Днепропетровскую и Николаевскую области. Мощные обстрелы продолжаются на Донбассе.

Об этом говорится в сводках областных военных администраций по состоянию на 25 апреля, которые есть в распоряжении Фактов ICTV.

Так, вчера вечером российские захватчики выпустили девять ракет по Кременчугскому НПЗ и Кременчугской ТЭЦ. В результате обстрелов один человек погиб, еще семеро пострадали. Все возникшие во время ракетных ударов пожары уже локализованы. Почти все районы города находятся без горячей воды.

В Днепропетровской области ночью прозвучало несколько воздушных тревог. В полночь оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня Ураган Широковскую общину, граничащую с Херсонской областью. Враг попал по окрестностям. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ночью враг продолжил обстрелы из артиллерии крайних жилых кварталов Харькова. Информация о пострадавших выясняется. По состоянию на утро 25 апреля известно об одном пострадавшем.

Кроме того, войска РФ на Пасху совершали обстрелы Чугуева, Золочева и других населенных пунктов Харьковской области. В течение суток по области погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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Вся Луганская область находилась под мощными обстрелами врага. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеских обстрелов попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых. Войска РФ уже третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

В Донецкой области враг также производил плотные обстрелы населенных пунктов вдоль линии разграничения. В результате погибли пятеро мирных людей, среди которых двое детей.

С ночи продолжаются обстрелы в Марьинской, Торецкой территориальных общинах, вблизи Авдеевки и Лимана. По состоянию на утро известно о по меньшей мере одном погибшем и четырех раненых среди местного населения (в Лимане, поселках Шандриголово и Среднее).

В городе Мариуполь ситуация без изменений. Город находится в окружении российских войск. Украинские военные удерживают металлургический завод Азовсталь.

В Херсонской области ситуация напряженная. Враг производит обстрел населенных пунктов и открывает огонь в сторону соседних областей. Область находится на грани гуманитарной катастрофы.

В Николаевской области войска РФ произвели обстрел села Шевченково, в результате чего возник пожар в частных хозяйственных зданиях.

В то же время во многих областях Украины ночь прошла относительно спокойно. Речь идет о Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

В то же время сегодня утром враг нанес ракетные удары по железнодорожным узлам в Центре и на Западе Украины. Речь идет о Ровенской, Львовской и Винницкой областях.

Фото: Генеральный штаб ВСУ