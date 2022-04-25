Протягом минулої доби російські війська завдали ракетних ударів по місту Кременчук (Полтавська область), обстріляли Дніпропетровщину та Миколаївщину. Потужні обстріли тривають на Донбасі.

Про це йдеться у зведеннях обласних військових адміністрацій станом на 25 квітня, що є в розпорядженні Фактів ICTV.

Так, учора ввечері російські загарбники випустили дев’ять ракет по Кременчуцькому НПЗ і Кременчуцькій ТЕЦ. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро постраждали. Всі пожежі, які виникли під час ракетних ударів, уже локалізовані. Майже всі райони міста зараз перебувають без гарячої води.

На Дніпропетровщині протягом ночі пролунало кілька повітряних тривог. Опівночі окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню Ураган Широківську громаду, що межує з Херсонщиною. Ворог влучив по околицях. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Вночі ворог продовжив обстріли з артилерії крайніх житлових кварталів Харкова. Інформація про постраждалих з’ясовується. Станом на ранок 25 квітня відомо про одного постраждалого.

Крім того, війська РФ на Великдень здійснювали обстріли Чугуєва, Золочева та інших населених пунктів Харківської області. Протягом доби по області загинули дві людини, ще 11 зазнали поранень.

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Уся Луганська область перебувала під потужними обстрілами ворога. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Через ворожі обстріли потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних. Війська РФ уже втретє влучили в нафтопереробний завод у Лисичанську.

У Донецькій області ворог також здійснював щільні обстріли населених пунктів уздовж лінії розмежування. Через це загинули п’ятеро мирних людей, серед яких – двоє дітей.

З ночі тривають обстріли у Мар’їнській, Торецькій територіальних громадах, поблизу Авдіївки і Лиману. На ранок відомо про щонайменше одного загиблого та чотирьох поранених серед місцевого населення (в Лимані, селищах Шандриголове і Середнє).

У місті Маріуполь ситуація без змін. Місто перебуває в оточенні російських військ. Українські військові утримують металургійний завод Азовсталь.

У Херсонській області ситуація напружена. Ворог здійснює обстріл населених пунктів та відкриває вогонь у бік сусідніх областей. Область перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

На Миколаївщині війська РФ здійснили обстріл села Шевченкове, внаслідок чого виникла пожежа в приватних господарських будівлях.

Водночас у багатьох областях України ніч минула відносно спокійно. Йдеться про Волинську, Закарпатську, Рівненську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Чернівецьку, Львівську, Одеську, Запорізьку, Вінницьку, Тернопільську, Київську, Житомирську, Кіровоградську, Черкаську, Сумську та Чернігівську області.

Водночас сьогодні зранку ворог завдав ракетних ударів по залізничних вузлах у Центрі та на Заході України. Йдеться про Рівненську, Львівську та Вінницьку області.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ