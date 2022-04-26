На войну в Украину отправляют заключенных из Чечни, среди них родственники оппозиционеров – ГУР

Чеченский филиал Федеральной службы безопасности РФ собирает информацию о заключенных местных тюрем, чтобы отправить их на войну России против Украины.

Как сообщает Главное управление разведки Украины, в переписке должностных лиц ФСБ есть требование предоставить личные данные осужденных, в частности: ФИО, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронных почт, IP-адреса устройств, которые используются для входа в социально-телекоммуникационную сеть Интернет.

В частности, ФСБ требует немедленно собрать и предоставить на свой адрес информацию о таких гражданах Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к войне в Украине:

условно осужденных;

осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести;

осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления;

осужденных за особо тяжкие преступления.

По словам чеченских оппозиционных общественных деятелей, такие действия имеют две цели. Во-первых, пополнить человеческий ресурс частей, понесших значительные потери в боях с украинскими защитниками.

Во-вторых, подавить любые протестные настроения в Чечне. Ведь сейчас там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров. Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта.

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В частности, брата известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местонахождение неизвестно.