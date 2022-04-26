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Факти / Україна

На війну в Україну відправляють ув’язнених з Чечні, серед них родичі опозиціонерів – ГУР

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
На війну в Україну відправляють ув’язнених з Чечні, серед них родичі опозиціонерів – ГУР

Чеченський філіал Федеральної служби безпеки РФ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем, щоб відпрвити їх на війну Росії проти України.

Як повідомляє Головне управління розвідки України, у листуванні посадовців ФСБ є вимога надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в соціально-телекомунікаційну мережу інтернет.

Зокрема, ФСБ вимагає негайно зібрати і надати на свою адресу інформацію щодо таких громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до війни в Україні:

  • умовно засуджених;
  • засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;
  • засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини;
  • засуджених за особливо тяжкі злочини.

За словами чеченських опозиційних громадських діячів такі дії мають дві цілі. По-перше, поповнити людський ресурс частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками.

По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні. Адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів. Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту.

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Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування невідоме.

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