Офис уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой уже получил более 16 тыс. заявлений по поводу украинцев, пропавших без вести за время развязанной РФ полномасштабной войны.

Об этом рассказала сама Денисова в одном из интервью. По ее словам, сообщения о поиске пропавших без вести по количеству находятся на первом месте.

– На первом месте – поиск пропавших без вести. Дальше это – что-то разбомбили, разрушили. Другие вопросы – гуманитарные коридоры, помощь. Но большинство – это поиск. Мы уже ищем более 16 тыс. человек, – подчеркнула омбудсмен.

Денисова уточнила, что среди этих 16 тыс. военных – две тысячи. А остальные – это гражданские, четверть из которых – это люди, пропавшие в окруженном войсками РФ Мариуполе.

Прокомментировала омбудсмен и депортацию украинцев в Россию. По ее словам, людей незаконно вывозят через границ, где нет пунктов пропуска Украины. Депортация происходит в Ростовскую область (согласно данным РФ, там пересекли границу более 700 тыс. человек), Белгородскую область и во временно оккупированный Крым.

Денисова рассказала, что российские захватчики везут украинцев в фильтрационные лагеря на оккупированных территориях Донбасса, а оттуда уже в РФ.

– Сначала их хватают во всех местах, где только возможно. У нас есть истории, что люди сидели в подвале разбомбленного дома, приходили “орки”, забирали их практически всегда без документов. Затем привозили в фильтрационные лагеря на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там им задавали вопрос: Как ты относишься к “специальной операции” РФ на территории Украины?, если это мужчины. Безусловно, у всех проверяют телефоны. Те, которые не прошли фильтрацию, они типа “нацики”, как говорят россияне. Они их отправляют дальше. После этого нам вообще неизвестна судьба этих людей, – проинформировала Денисова.

Она уточнила, что остальных украинцев оккупанты грузят в автобусы и перевозят на территорию РФ.

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Комментируя незаконный вывоз в РФ украинских детей-сирот, Денисова отметила, что уже известно о более двух тыс. таких детей. Омбудсмен напомнила, что Россия хочет принять закон об упрощенной процедуре усыновления украинских детей россиянами.

– Это и есть геноцид украинского народа. Так как идентичность теряется. Они их учат русскому языку, хотят, чтобы они русские традиции выполняли. Нет детей – нет будущего, нет украинцев, – подчеркнула Денисова.