Офіс уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової вже отримав понад 16 тис. заяв щодо українців, які зникли безвісти за час розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Про це розповіла сама Денісова в одному з інтерв’ю. За її словами, повідомлення про пошук зниклих безвісти за кількість перебувають на першому місці.

– На першому місці – пошук зниклих безвісти. Далі це – щось розбомбили, зруйнували. Інші питання – гуманітарні коридори, допомога. Але більшість – це пошук. Ми уже шукаємо понад 16 тис. людей, – наголосила омбудсмен.

Денісова уточнила, що серед цих 16 тис. військових – дві тисячі. А інші – це цивільні, чверть із яких – це люди, які зникли в оточеному військами РФ Маріуполі.

Прокоментувала омбудсмен і депортацію українців до Росії. За її словами, людей незаконно вивозять через кордони, де немає пунктів пропуску України. Депортація відбувається в Ростовську область (згідно з даними РФ, там перетнули кордон понад 700 тис. людей), Бєлгородську область та тимчасово окупований Крим.

Денісова розповіла, що російські загарбники везуть українців у фільтраційні табори на окупованих територіях Донбасу, а звідти вже до РФ.

– Спочатку їх хапають в усіх місцях, де тільки можливо. У нас є історії, що люди сиділи в підвалі розбомбленого будинку, приходили “орки”, забирали їх, практично завжди без документів. Потім привозили до фільтраційних таборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там їм ставили запитання: Як ти ставишся до “спеціальної операції” РФ на території України?, якщо це чоловіки. Безумовно, в усіх перевіряють телефони. Ті, які не пройшли фільтрацію, вони типу “нацики”, як росіяни говорять. Вони їх відправляють далі. Після цього нам взагалі невідома доля цих людей, – поінформувала Денісова.

Вона уточнила, що решту українців окупанти вантажать в автобуси і перевозять на територію РФ.

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Коментуючи незаконне вивезення до РФ українських дітей-сиріт, Денісова зазначила, що вже відомо про понад дві тис. таких дітей. Омбудсмен нагадала, що Росія хоче ухвалити закон про спрощену процедуру усиновлення українських дітей росіянами.

– Це і є геноцидом українського народу. Оскільки ідентичність втрачається. Вони їх навчають російською мовою, хочуть, щоб вони російські традиції виконували. Немає дітей – немає майбутнього, немає українців, – наголосила Денісова.

Станом на 14 квітня Людмила Денісова інформувала, що російські загарбники примусово депортували до РФ понад 790 тис. громадян України, серед яких до 150 тис. дітей.

А 24 квітня Денісова розповіла, що путінський режим силоміць вивіз з території України 915 тис. людей, з яких 160 тис. – діти.

Джерело: Людмила Денісова