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Факты / Украина

Россияне незаконно устраивают в свои семьи вывезенных из Украины детей — Денисова

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Россияне незаконно устраивают в свои семьи вывезенных из Украины детей — Денисова

Пропагандистские российские медиа сообщили, что в подмосковную Апрелевку доставили 27 детей-сирот из самопровозглашенной “ДНР”. Их передали под временную опеку до десяти местных семей.

Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

— Пока отсутствует информация, имеют ли такие дети статус сирот или лишенных родительской опеки и имеют ли дети родственников, желающих их забрать в свои семьи, — отметила она.

Также Украине неизвестны условия пребывания детей, их состояние здоровья, учитывалось ли мнение детей при устройстве их в такие семьи.

По словам Денисовой, вывоз РФ украинских детей является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми.

Действия россиян нарушают обязанность государства обеспечивать права детей в условиях вооруженных конфликтов, предусмотренные статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

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А также нарушают нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений Россией прав ребенка в Украине.

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Источник: Людмила Денисова

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Фото: Pexels

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