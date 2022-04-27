Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 63 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>393 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Украина

“Визитки Яроша” превращаются в “самоуничтоженные” города: РФ готовит провокацию в Мариуполе

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
“Визитки Яроша” превращаются в “самоуничтоженные” города: РФ готовит провокацию в Мариуполе

В уничтоженном оккупантами Мариуполе готовится масштабная провокация. Для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля министерство обороны РФ планирует так называемый пресс-тур.

Их прибытие на территорию Украины организуется через российский Ростов. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По информации разведчиков, в программе мероприятия — так называемые альтернативные факты по обороне Мариуполя. Подготовленные “свидетели” должны рассказать, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей.

В подтверждение этой версии в роли “очевидцев” оккупанты планируют представить подготовленных провокаторов. Те будут рассказывать о мифических “массовых убийствах мирных жителей украинскими военными”.

Украинская разведка отмечает, что эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев.

Related video

— Бывшие “визитки Яроша” и “распятые мальчики” превращаются в “самоуничтоженные” Бучу и Мариуполь, — подытожили в разведке.

На днях украинская разведка сообщала, что РФ не отказалась от планов применить химоружие против людей на Азовстали.

Вражеские войска планируют ракетно-бомбовые удары с ядовитыми веществами. Параллельно российские подразделения готовятся использовать аэрозоли с химоружием.

Фото: Мариупольский городской совет

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка