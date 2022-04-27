“Визитки Яроша” превращаются в “самоуничтоженные” города: РФ готовит провокацию в Мариуполе

В уничтоженном оккупантами Мариуполе готовится масштабная провокация. Для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля министерство обороны РФ планирует так называемый пресс-тур.

Их прибытие на территорию Украины организуется через российский Ростов. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По информации разведчиков, в программе мероприятия — так называемые альтернативные факты по обороне Мариуполя. Подготовленные “свидетели” должны рассказать, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей.

В подтверждение этой версии в роли “очевидцев” оккупанты планируют представить подготовленных провокаторов. Те будут рассказывать о мифических “массовых убийствах мирных жителей украинскими военными”.

Украинская разведка отмечает, что эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев.

Related video

— Бывшие “визитки Яроша” и “распятые мальчики” превращаются в “самоуничтоженные” Бучу и Мариуполь, — подытожили в разведке.

На днях украинская разведка сообщала, что РФ не отказалась от планов применить химоружие против людей на Азовстали.

Вражеские войска планируют ракетно-бомбовые удары с ядовитыми веществами. Параллельно российские подразделения готовятся использовать аэрозоли с химоружием.

Фото: Мариупольский городской совет