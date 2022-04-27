“Візитки Яроша” перетворюються на “самознищені” міста: РФ готує провокацію у Маріуполі

У знищеному окупантами Маріуполі готується масштабна політична провокація. Для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий престур.

Їхнє прибуття на територію України організовується через російський Ростов. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

За інформацією розвідників, у програмі заходу – так звані альтернативні факти щодо оборони Маріуполя. Підготовлені “свідки” мають розказати, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів.

На підтвердження цієї версії у ролі “очевидців” окупанти планують представити підготовлених провокаторів. Вони розповідатимуть про міфічні “масові вбивства мирних мешканців українськими військовими”.

Українська розвідка наголошує, що ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, які повинні виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців.

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– Колишні “візитки Яроша” і “розіп’яті хлопчики” перетворюються на “самознищені” Бучу і Маріуполь, – підсумували у розвідці.

Днями українська розвідка повідомляла, що РФ не відмовилася від планів застосувати хімзброю проти людей на Азовсталі.

Ворожі війська планують ракетно-бомбові удари із отруйними речовинами. Паралельно російські підрозділи готуються застосовувати аерозолі з хімічною зброєю.

Фото: Маріупольська міська рада